Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili İsrail polisi korumasındaki 67 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenlediğini belirtti. Yetkili, fanatik Yahudilerin 25'inin sivil, 35'inin polis, 7'sinin istihbarat memuru olduğunu belirterek, polis memurlarının Mescid-i Aksa'daki Kubbetu's Sahra'ya da girdiklerini ve çevrede gerilimin tırmandığını kaydetti. Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor. AA

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