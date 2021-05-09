Fas Başbakanı, İsrail güçlerine tepki gösterdi

Fas Başbakanı el-Osmani, İsrail polisinin Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki göstererek "Başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere İsrail güçlerinin mukaddes şehir Kudüs'teki ihlallerini kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere İsrail güçlerinin mukaddes şehir Kudüs'teki ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı. Başbakan Osmani İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırılarına karşı kararlı bir direniş gösteren Filistinlilere selam gönderdiğini belirtti. AA

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