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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

FBI: 70 binden fazla ihbar aldık

12 Ocak 2021, Salı 15:30
ABD'de Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) Kongre baskınının ardından 70 binden fazla ihbar geldiği bildirildi.

FBI'dan yapılan açıklamada, Kongre baskınına ilişkin 70 binden fazla ihbar yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, Kongre baskınına katılan kişilerin belirlenmesi için çalışmalar sürerken baskına katılanlara ilişkin fotoğraf ve videolar dahil 70 binden fazla bilgi ve ihbarın geldiği kaydedildi.

Kongre baskınıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 90'dan fazla kişinin tutuklandığı belirtiliyor.

Baskının ardından bankalar Trump'la çalışmayı durdurdu

ABD'yi sarsan Kongre baskınının ardından 2 banka, Başkan Donald Trump'la iş yapmama kararı aldı.

Trump'ın 5,3 milyon dolarının bulunduğu Signature Bank'ın sözcüsü, kişisel hesaplarının kapatıldığını duyurduğu Trump'ı istifaya davet etti.

Sözcü, bankanın daha önce siyasi olaylara ilişkin açıklama yapmadığını ve bir daha yapmamayı umduklarını söyledi.

ABD basını, Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank'ın da Trump'la iş yapmama kararı aldığını duyurdu.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

AA

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