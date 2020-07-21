Fetih ve Hamas Gazze'de toplandı

Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih ile Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, İsrail'in ilhak planı ve ABD'nin sözde barış planına karşı ortak hareket etmek hedefiyle Gazze'de bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, toplantıda, ilhak planı ve sözde barış planlarına karşı koymak üzere uluslararası şahsiyetlerin katılacağı milli festival düzenlenme mekanizmalarının ele alındığı belirtildi. Toplantıya, Fetih Hareketi Merkez Komite Üyesi Ahmed Hillis ve Hamas'ın siyasi büro üyesi Halil el-Hayye katıldı. Açıklamaya göre, festivale konuşmacı olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yanı sıra Filistin direniş örgütlerinin liderleri de katılacak. Festivalin ne zaman düzenleneceğine ilişkin bilgi verilmedi.

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