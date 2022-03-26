Filipinler’de Taal Yanardağı’nda hareketlilik gözlemlendi

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi.

Belli aralıklarla aktif hale gelen yanardağın, 1,5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü aktarıldı. Yetkililer, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine 5 aşamalı uyarısı sisteminde alarm seviyesini 3’e çıkardı. Yanardağın yakınında bulunan Agoncillo ve Laurel köylerindekiler, daha büyük bir yanardağ patlamasına ve tsunami tehlikesine karşı uyarıldı. Hükümet, yaklaşık 1200 köylüyü tahliye ederken, olası patlamalara karşı tahliye edilen kişilerin sayısının 8 binin üzerine çıkabileceği kaydedildi. AA

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