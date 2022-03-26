"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Filipinler’de Taal Yanardağı’nda hareketlilik gözlemlendi

26 Mart 2022, Cumartesi 10:29
Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyinde yer alan Taal Yanardağı'ndaki hareketlilik nedeniyle yaklaşık 1200 kişi tahliye edildi.

Belli aralıklarla aktif hale gelen yanardağın, 1,5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğü aktarıldı.

Yetkililer, yanardağın faaliyete geçmesi üzerine 5 aşamalı uyarısı sisteminde alarm seviyesini 3’e çıkardı.

Yanardağın yakınında bulunan Agoncillo ve Laurel köylerindekiler, daha büyük bir yanardağ patlamasına ve tsunami tehlikesine karşı uyarıldı.

Hükümet, yaklaşık 1200 köylüyü tahliye ederken, olası patlamalara karşı tahliye edilen kişilerin sayısının 8 binin üzerine çıkabileceği kaydedildi.

AA

Etiketler: Filipinler, Taal Yanardağı
Okunma Sayısı: 108
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    27 il için 'sarı' kodlu uyarı verildi

    Kayseri'de maden ocağında göçük meydana geldi

    Ukrayna, 170 Rus askeri ile 42 askeri aracın daha imha edildiğini açıkladı

    Zelenskiy'den müzakere uyarısı: Şartlar adil olmalı

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    ABD Savunma Bakanlığı: Rusya, Herson'daki kontrolü 'kısmen' kaybetti

    Esnaf, çiftçi feryad ediyor: Çoluğuma çocuğuma taş mı götüreyim

    İkinci buluşma yarın

    Filistin'deki İsrail yerleşimleri 8 yılda yüzde 23 arttı

    Ukrayna'daki 14 kentin belediye başkanı Rusya tarafından rehin alındı

    'Çatıdan akan bir damla suyu bile israf etmemeliyiz'

    3 milyonu aşkın kişi YKS'ye başvurdu

    AB - ABD görüşmesinde gündem doğal gaz

    Toplum otoriterleşmeye teslim olmuyor

    Seçim Kanunu AYM’ye gidecek

    Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Salgın için acil tedbir alınmalı

    Macaristan, Zelenskiy'nin taleplerini reddetti

    Asgari ücret, açlık sınırının bin 485 lira altında

    Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimi

    Gençler uyuşturucu tuzağında

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tevafuk zinciri ve inayet
    Cevher İLHAN

    “Dolar 20-30 lira olacak’ diyorlar!”
    Ahmet BATTAL

    Yapısal kusurun standart formülü: 1809X500=1
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Gençler Risale-i Nur sohbetlerine nasıl katılır? (1)
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsiz seçim de olmaz
    H. Muharrem OKUR

    Zindanlarda geçen bir ömür
    Risale-i Nur'dan

    Konuşan yalnız hakikattir
    Genel

    BMMYK: Ukrayna'da en az 1081 sivil öldü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.