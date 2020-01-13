Filipinler'de yanardağ patlaması

Filipinler'de Taal Yanardağı'nın faaliyete geçmesi ile çevresindeki köyler boşaltıldı. Yetkililer, 8000 köylünün en az 38 tahliye merkezine transfer edildiğini duyurdu. Taal'den çıkan kül dumanı 100 kilometreden fazla ilerleyerek başkent Manila'ya kadar ulaştı.

Manila Uluslararası Havalimanı'nın kapatılması sonucu 240'dan fazla uçuş iptal edildi. Bölgede okullar tatil olurken patlamalar görünen yanardağ sebebi ile devlet daireleri de kapatıldı. Taal Yanardağı'nın faaliyete geçmesi sonrası henüz kayıplarla ilgili açıklama yapılmadı. Yanardağdan çıkan duman gökyüzünü kaplarken küller etrafdaki yerleşim bölgesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Başkent Manila'nın kuzeyindeki Clark bölgesinde bulunan havalimanının da dumanların ilerlemesi devam ederse kapatılması söz konusu. Euronews Türkçe

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