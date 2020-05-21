Filistin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin gönderdiği yardımı reddetti

Filistin Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kovid-19 ile mücadele için İsrail üzerinden Filistin'e gönderdiği yardım malzemelerini reddetti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Batı Şeria’nın Beytullahim kentinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, “BAE’nin tıbbi malzemeleriyle ilgili bizimle herhangi bir koordinasyon yapılmamıştır. Dolayısıyla bizimle koordine edilmeksizin gelen bu yardımları reddediyoruz.” dedi.

Filistin’in bir devlet olduğuna vurgu yapan Keyle, “Filistin’e dair her şey bizimle koordine edilerek yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen Filistinli bir kaynak, BAE’nin söz konusu tıbbi yardım malzemelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov ile koordineli bir şekilde İsrail’e gönderildiğini belirtti.

Aynı kaynak, Abu Dabi'nin Filistin Yönetimi ile herhangi bir koordinasyon sağlamadığına vurgu yaparak, “Bu tıbbi yardım yöntemi Arap dünyasının İsrail ile normalleşme süreci çerçevesinde yapılmıştır, biz de bunu reddediyoruz.” dedi.

BAE’ye ait Etihad Airways salı günü, Filistin'in Kovid-19 ile mücadelesine destek amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri ulaştırmak için Abu Dabi'nin diplomatik ilişkiye sahip olmadığı İsrail'e ilk kez sefer düzenlemişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Etihad Airways'a ait kargo uçağı Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'na inmişti.