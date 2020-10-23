Filistin bütçesine verilen destek azalıyor

Filistin genel bütçesine verilen ortalama yıllık destek 2013'e kadar yaklaşık 1,1 milyar dolar iken 2019'da bu rakam 500 milyon dolara kadar geriledi.

Filistin'e yönelik yardımlar, ABD başta olmak üzere bağışçı ülkelerin bütçeye verdiği desteği çekmesi ve Arap ülkelerinin hazineye yaptığı hibelerde keskin düşüşe gitmesiyle bu yıl durma noktasına geldi.

Filistin genel bütçesine verilen ortalama yıllık destek 2013'e kadar yaklaşık 1,1 milyar dolardı. Sonrasında kademeli şekilde azalan bu yardımlar 2019'da ortalama 500 milyon dolara kadar geriledi.

Filistin Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, ABD ve Suudi Arabistan 2016'ya kadar Filistin bütçesinin en büyük destekçileriydi.

Öyle ki ABD'nin Filistin bütçesine desteği 2013'te 350 milyon dolara kadar ulaşmıştı. Ancak Filistin'in 2012'de Birleşmiş Milletler'de "üye olmayan gözlemci devlet" statüsünü elde etmesinin ardından uluslararası örgütlere katılmaya başlaması, ABD'nin desteğini azaltmasına yol açtı.

ABD son olarak 2016'da 76 milyon dolar, Donald Trump başkanlık koltuğuna oturmadan kısa bir süre önce de 65 milyon dolar yardımda bulundu.

Filistin Maliye Bakanlığı verileri, Mart 2017'den bu yana ABD yönetiminin Filistin bütçesine tek kuruş yardımda bulunmadığını gösteriyor. Beyaz Saray'ın bu şekilde İsrail'le müzakere masasına oturması için Filistin'e baskı yapmayı hedeflediği belirtiliyor.