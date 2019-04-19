Filistin dâvâsı unutuldu

Uluslararası Kudüs Vakfı Başkanı Yasin Hammud, “Filistin dÂVÂsının, Arap ülkelerinin öncelikli meseleleri arasındaki yeri geriledi” şeklinde konuştu.

Uluslararası Kudüs Vakfı Başkanı Yasin Hammud’un açıklamarı Uluslararası Kudüs Vakfı, Arap ülkelerinin Filistin dâvâsına yönelik tutumlarının değiştiğini ve İsrail ile normalleşme süreci çerçevesinde esnediğini bildirdi. Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı, işgal altındaki Kudüs şehriyle ilgili 2018 yılında yaşanan gelişmeleri ele alarak hazırladığı raporu başşehir Beyrut’taki bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla paylaştı. Rapordaki verileri aktaran Vakfın Genel Müdürü Yasin Hammud, Arap ülkelerinin Filistin dâvâsına olan yaklaşımına ilişkin “Filistin dâvâsının, Arap ülkelerinin öncelikli meseleleri arasındaki yeri geriledi.” dedi. Arap ve İslam ülkelerine ABD’nin gündeme getirdiği “Yüzyılın Anlaşması”nın kabul edilmemesinin yanı sıra Filistinli gruplar arasındaki ulusal uzlaşı ile Filistin direnişinin desteklenmesi çağrısında buldu.

‘Arap ülkelerinin pozisyonu esnedi’

Hammud, Arap ülkelerinin Filistin dâvâsına yönelik pozisyonlarının İsrail ile normalleşme süreci çerçevesinde esnediğini de belirterek, “Körfez’deki Arap ülkelerinin geçen yıl Filistin davasına yönelik en bariz etkileşimi, İsrail ile normalleşmeye olan büyük açılımları ve işgal devleti çıkarlarını koruyan ABD’nin yönlendirmeleriyle uyumlu açıklamaları oldu.’’ dedi. Avrupa Birliği’nin geçen yıl Kudüs’teki bazı gelişmelere tepki verdiğini ancak İsrail ile ilişkilerini daha çok güçlendirdiğini dile getiren Hammud, ABD ile ilgili ise “ABD Başkanı Donald Trump, Filistin davasını tasfiye etme siyasetini tamamladı. Trump Kudüs’ü İsrail’in başşehri ilân etme ve büyükelçiliğini oraya taşıma kararının ardından Filistinlilerin malî desteklerini hedef alan birtakım kararlar aldı.” ifadelerini kullandı.

Baskınlar her geçen gün artıyor

Rapordaki verileri kamuoyuyla paylaşan Hammud, İsrail’in Kudüs’ü Yahudileştirme yönündeki çabalarının artarak devam ettiğini ve Mescid-i Aksa ile kentin tarihi mahallelerine karşı tehditlerin derinleştiğine dikkati çekti. Mescid-i Aksa’ya geçen yıl gerçekleştirilen baskınların önceki yıla oranla yüzde 16,3 artış gösterdiğini söyleyen Hammud, Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi yerleşimci sayısının da 2018 yılında 29 bin 801’e ulaştığını belirtti. Hammud, Aksa’yı 2018 yılında ziyaret eden turistlerin sayısında da yüzde 128 artış yaşandığını, ziyaretçi sayısının 663 bine ulaştığını ifade etti. İsrail parlamentosu ile hükümetinden geçen yıl 5 üyenin 16 kez Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediğine dikkati çeken Hammud, bunun 1967’den beri en yüksek rakamı oluşturduğunu vurguladı.