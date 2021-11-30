'Filistin'deki ekonomik kriz şiddeti yeniden tırmandırabilir'

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Temsilcisi Tor Wennesland, Filistin'in ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya olduğu ve bir an önce harekete geçilmezse ölümle sonuçlanacak şiddet olaylarının yeniden tırmanabileceği uyarısında bulundu.

Wennesland, BM Güvenlik Konseyine brifingde, "Batı Şeria'daki ciddi mali ve ekonomik kriz, Filistin'deki kurumlarının istikrarını tehdit ediyor." dedi. Acil ekonomik kurtarma paketi sunulsa dahi mevcut durumu yatıştırmak için yeterli olmayabileceğini belirten Wennesland, bir an önce harekete geçilmezse ölümle sonuçlanacak şiddet olaylarının yeniden tırmanabileceği uyarısında bulundu. İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme planları dahil tek taraflı adımların İsrail ve Filistin arasındaki gerginliği artırdığına ve müzakerelere dönme olasılığını azalttığına dikkati çeken Wennesland, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin ise endişe verici seviyelere ulaştığını söyledi. Wennesland, "4 Ekim'de hasatın başlamasından bu yanan 3 binden fazla zeytin ağacına zarar verildi ve mahsuller çalındı. Filistinli çiftçilere, gönüllülere ve insani yardım çalışanlarına yönelik fiziksel saldırılar da kaydedildi." ifadesini kullandı. İsrail'in yasa dışı yerleşim birimlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini aktaran Wennesland, İsrail'e Filistinlilerin evlerini yıkma ve tahliyeleri durdurma çağrısı da yaptı. AA

Okunma Sayısı: 158

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.