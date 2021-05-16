Filistin Devlet Başkanı Abbas, Biden ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, ABD Başkanı Joe Biden ile Filistin'deki ve bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Fetih Hareketi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve İsrail'le ilişkilerden sorumlu Hüseyin eş-Şeyh sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın ABD Başkanı Biden'dan telefon aldığını belirtti. Şeyh, Abbas ile Biden'ın görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve olayları masaya yatırdığını kaydetti. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın 13 Mayıs'ta da ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bölgedeki gerilimin düşmesi için görüştüğü açıklanmıştı. NTV

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