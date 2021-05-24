Filistin Devlet Başkanı'ndan 'siyasi çözüm' çağrısı

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail işgalini sona erdirecek ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına evirilecek bir siyasi çözümün başlatılması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Görüşmede Abbas, "Ateşkesin güçlendirilmesinin ardından, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde İsrail'in halkımız ve topraklarımız üzerindeki işgalini sona erdiren, uluslararası meşruiyet kararları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına evirilen siyasi bir çözümün acilen başlatılması aşamasına geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki iç bölünmüşlüğü sona erdirmek için ulusal birlik hükümeti kurulması adına hazır içinde olduklarına dikkati çeken Abbas, Mısır başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri ve ABD'ye ateşkesin sağlanması konusunda gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de ülkesinin Filistin davasını tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğini ve Filistin saflarını birleştirme yönündeki çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Şukri, Mısır ile Filistin yönetimi arasındaki yakın koordinasyonun "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmayı" amaçladığına dikkati çekerek, "Bu, tüm kardeş Arap ülkelerinin ortak hedefidir. Bunu başarmak için Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi.