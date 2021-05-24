"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Filistin Devlet Başkanı'ndan 'siyasi çözüm' çağrısı

24 Mayıs 2021, Pazartesi 19:30
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail işgalini sona erdirecek ve bağımsız Filistin devletinin kurulmasına evirilecek bir siyasi çözümün başlatılması çağrısında bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ramallah'ta Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'yi kabul etti.

Görüşmede Abbas, "Ateşkesin güçlendirilmesinin ardından, Orta Doğu Dörtlüsü (Rusya, ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler) gözetiminde İsrail'in halkımız ve topraklarımız üzerindeki işgalini sona erdiren, uluslararası meşruiyet kararları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına evirilen siyasi bir çözümün acilen başlatılması aşamasına geçilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Filistin'deki iç bölünmüşlüğü sona erdirmek için ulusal birlik hükümeti kurulması adına hazır içinde olduklarına dikkati çeken Abbas, Mısır başta olmak üzere diğer Arap ülkeleri ve ABD'ye ateşkesin sağlanması konusunda gösterdikleri çabadan ötürü teşekkür etti.

Öte yandan Mısır Dışişleri Bakanı Şukri de ülkesinin Filistin davasını tüm alanlarda desteklemeye devam edeceğini ve Filistin saflarını birleştirme yönündeki çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Şukri, Mısır ile Filistin yönetimi arasındaki yakın koordinasyonun "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmayı" amaçladığına dikkati çekerek, "Bu, tüm kardeş Arap ülkelerinin ortak hedefidir. Bunu başarmak için Filistin yönetimi ile tam koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi.

AA

Etiketler: Filistin Devlet Başkanı, siyasi çözüm, çağrı
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye'de 7 bin 523 yeni Kovid-19 vakası

    Çiftçiler: Ankara'ya kadar gideceğiz

    Filistin Devlet Başkanı'ndan 'siyasi çözüm' çağrısı

    DSÖ: 115 bin sağlıkçı Kovid-19’dan öldü

    Filistinli gönüllüler Gazze sahillerindeki enkazı temizliyor

    Hac için 60 bin kişilik kontenjan belirlendi

    İkizdere’de nöbete devam

    UNRWA'ya Filistin için acil çağrı

    Tunus'ta gündem 'darbe' iddiaları

    Hindistan'da günlük vakalar son haftaların en düşük seviyesinde

    IPA'dan dünyaya çağrı: Yüz yüze eğitime geçilsin

    AB ve NATO'dan Belarus'a sert tepki

    Tahrikler durmuyor: Fanatik Yahudiler yine Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi

    Dünya genelinde 115 bin sağlık çalışanı öldü

    Gazze'de kadın ve çocuk olmak...

    Vuhan Laboratuvarı'na ilişkin yeni iddia

    MSB: İkmal faaliyetleri sırasında bir askerimiz şehit oldu

    Haziranda kontrollü açılma şart

    Aşırı hava olayları 10 yılda ikiye katlandı

    Bu keyfî yönetmelik de yargıdan dönmeli

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    “Siyaset-mafya tartışması” erken seçimi getirir mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meclis mi, reis mi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Neden siyasetli cemaatlere alâka duymuyorsun?
    Yeni Asya'dan Size

    Gündemimiz: Hizmetlerimiz
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Belâların sebebi isyanlarımız olmasın?
    Risale-i Nur'dan

    Kalpteki muhabbet ebed için verilmiş
    Şükrü BULUT

    Demokrasi, barış ve medeniyet karşıtlarının Ortadoğu’daki üssü: İsrail…
    Sebahattin YAŞAR

    Haklı olmak, haklı kalmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.