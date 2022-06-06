Filistin, Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınlarına tepki gösterdi

Filistin yönetimi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa baskınlarının ziyaret değil "işgal" niteliği taşıdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın yasal ve tarihi statükosunun korunması gerektiğini belirtti.
Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların devam etmesinin çatışmayı "din savaşına dönüştürebileceği" uyarısında bulunan Rudeyne, "Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları ziyaret maksadını aşarak 'işgal'e dönüştü." ifadelerini kullandı.
Rudeyne, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekânsal olarak bölerek statükosunu değiştirme girişiminin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Bu girişimin başarısız olacağını kaydeden Rudeyne ayrıca, ABD yönetimine Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları durdurması için İsrail'i zorlaması çağrısında bulundu.
İsrail güçlerinin eşlik ettiği fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin dini bayramı "Şavuot" bahanesiyle dün ve bugün baskınlar düzenlemişti.
AA