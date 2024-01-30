Filistin halkına yaptırım sorumsuzluktur

Aralarında ABD ve İngiltere’nin de bulunduğu dokuz batılı ülkenin, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu’na (UNRWA) yaptıkları bağışları askıya alma kararının, insani yardım krizine dönüşerek Filistinlilere yapılan yardımların tehlikeye düşebileceği belirtildi.

Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu Başkanı Lazzarini yaptığı açıklamada bağışların askıya alınmasının bölge genelinde devam eden insani çalışmalarını tehdit ettiğini, iddialar üzerine bu kişilerin sözleşmelerinin feshedilerek derhal soruşturma başlatıldığını kaydetti. VOA Türkçe’nin haberine göre Lazzarini, bu karar ve tedbirlerin amacı Filistinlilerin haklarına onarılamaz zarar gelmesini önlemek olduğunu belirterek, “Bunu sürdürmenin tek yolu uluslararası ortaklarla ve Gazze’deki en büyük insani yardım aktörü durumunda olan Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu ile işbirliği yapmaktır. Özellikle savaş, yerinden edilme ve bölgedeki siyasi krizlerin olduğu bir dönemde, bazı kişilere yönelik suç teşkil eden eylemlerde bulunulduğu iddiaları nedeniyle bir yardım kuruluşu ve hizmet verdiği bütün bir halka yaptırım uygulamak son derece sorumsuzluktur’’ dedi. Haber Merkezi

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