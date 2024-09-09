Filistin halkının yanındayım

Venedik Film Festivali’nin cumartesi günü düzenlenen final töreninde çok sayıda ödül sahibi, kabul konuşmalarında Filistin halkıyla dayanışmalarını dile getirdi ve İsrail’in Gazze’deki katliamlarını kınadı.

Törende ‘Familiar Touch’ adlı filmiyle, ‘Geleceğin Aslanı’ Luigi De Laurentiis’i ve En İyi Yönetmen dalında Orizzonti ödüllerini alan Yahudi asıllı ABD’li yönetmen Sarah Friedland, “Zaman temelli bir mecrada çalışan Yahudi bir Amerikalı sanatçı olarak şunu belirtmeliyim ki, bu ödülü İsrail’in Gazze’deki soykırımının 336. gününde ve işgalin 76. yılında kabul ediyorum” dedi. Karar’ın haberine göre, “Filistin halkı ve onların kurtuluş mücadelesiyle dayanışma içindeyim” diyen Friedland ‘İsrail’in küresel sahnedeki dokunulmazlığını telafi etmek için’ kurumsal platformları kullanmanın film yapımcılarının sorumluluğu olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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