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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Filistin ile İsrail arasındaki ithalat gerilimi bitti

20 Şubat 2020, Perşembe 19:12
Filistin'in, İsrail'den inek ithalatını yasaklamasıyla başlayan, Tel Aviv yönetiminin de buna karşılık Filistin tarım ürünlerinin ihraç ve ithal edilmesini engellemesiyle artan gerilimde taraflar uzlaştı.

Filistin Tarım Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv yönetimi, Filistin tarım ürünlerinin İsrail'e ithalatına ve başka ülkelere ihracatına getirdiği yasağı kaldırdı.

İsrail ayrıca Filistin'in doğrudan başka ülkelerden canlı hayvan ithal etmesine izin vereceğini taahhüt etti.

Buna karşılık Filistin, İsrail'den inek ithalatına getirdiği yasağı kaldırma kararı aldı.

Filistin, Eylül 2019'da İsrail'e bağımlığını azaltmak için bu ülkeden inek ithalatını yasaklamıştı.

Bunun üzerine İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett de bu ay başında Filistin'in tarım ürünlerinin İsrail'e ithalatına ve başka ülkelere ihracatına yasak getirmişti.

İşgal nedeniyle Filistin hem ihracat hem de ithalatta İsrail'den izin alma yükümlülüğü bulunuyor.

Etiketler: Filistin, İsrail, ithalat, gerilim
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