Filistin memnun

İSRAİL’İN İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS’TE PLANLADIĞI 10 BİN HANELİ YASA DIŞI YAHUDİ YERLEŞİM BİRİMİ PROJESİNİN ERTELENMESİNİ SAĞLAYAN ABD BASKISI MEMNUNİYETLE KARŞILANDI.

Şimdilik erteledi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te planladığı yaklaşık 10 bin haneli yasa dışı Yahudi yerleşim birimi projesinin ertelenmesini sağlayan ABD baskısını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin tutumunun, anlaşmazlığı çözmek için siyasi ufku yeniden tesis etmek, gerçek barış sürecini ve ciddi müzakereleri başlatmaya ortam oluşturmak üzere uluslararası çabaları artırmaya yönelik doğru bir adım olduğu kaydedildi.

İsrail’in yerleşim projelerine yönelik yanıltıcı propagandalarına karşı uyarıda bulunulan açıklamada, İsrail İçişleri Bakanlığına bağlı Kudüs Planlama ve İnşa Komitesinin Kudüs (Atarot) Havalimanı bölgesinde yerleşim yeri planını sadece ertelediğine ama iptal etmediğine işaret edildi. Öte yandan, İsrail, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi’nin çevresine ördüğü 65 kilometre uzunluğunda, 6 metre yüksekliğindeki beton duvarın tamamlandığını duyurdu. İsrail Savunma Bakanlığı ile ordusu tarafından ortaklaşa inşa edilen duvarın tamamlanması münasebetiyle ülkenin güneyinde bir tören düzenlendi. Törene İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.