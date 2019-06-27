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27 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Filistin satılık değildir

27 Haziran 2019, Perşembe
TRUMP’IN DAMADINA AÇIKLATTIĞI VE KENDİLERİNİ VATANSIZ BIRAKACAK PLANA FİLİSTİNLİLER PROTESTO EYLEMLERİYLE TEPKİ GÖSTERİYORLAR.

Trump: Biraz para verelim

“Önceliğimiz İsrail’in güvenliği” diyen damadı Kushner’in açıkladığı plan için Trump, “Filistinlilere biraz para vererek yardım etmemiz gerekiyor” ifadesini kullandı.

Filistinlilerden eylem

Kushner’in paketi tanıttığı esnada Batı Şeria ve  Gazze'de protesto eylemleri yapan Filistinliler, “Filistin satılık değildir!” sloganları attılar.

Osmanlı reddetmişti

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, “Theodor’un torunu, damat Jared Kushner, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye’ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin’i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?” diye konuştu.

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Filistin satılık değildir

Filistinli yetkililer, ABD’nin İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” planına sert tepki göstererek “Filistin satılık değildir” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, İsrail-Filistin meselesine çözüm iddiasıyla hazırladığı “Yüzyılın Anlaşması” ekonomik paketine Filistinli yetkililerden tepki geldi. Hamas lideri İsmail Heniyye, Filistin’in satılık olmadığını, işgali kökleştirmeyi hedefleyen konferanslara ve anlaşmalara karşı olduklarını söyledi. Filistin Enformasyon Merkezi’nin aktardığına göre Heniyye, önceki akşam Bahreyn Çalıştayı’nı protesto için düzenlenen faaliyette yaptığı konuşmada, “Bugün Filistin’de ve Filistinlilerin yaşadığı her yerde tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” dedi. Filistin halkının komplolara ve Bahreyn Çalıştayı’na karşı bugün aynı hendekte olduğuna işaret eden Heniyye, bunun yenilenen bir intifada ve siyasi devrim olduğunu belirtti. Filistinlilerin Filistin dâvâsının daha önce benzeri görülmemiş stratejik bir tehditle karşı karşıya olduğunu hissettiklerini kaydeden Heniyye, Filistin halkının hiç kimseye taviz yetkisi vermediğini bildirdi. Bahreyn Çalıştayı’nın ekonomi kisvesi altında siyasî bir çalıştay olduğuna dikkat çeken Heniyye, bölgeye yönelik tüm politikaları çöken Amerika’nın Yüzyılın Anlaşması planının da başarılı olamayacağını kaydetti.

‘Anlaşma yapmayacağız’

Filistin yönetimi ABD tarafından Bahreyn’de gerçekleştirilecek Manama Konferansı’na tepki gösterdi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, “Bahreyn’de düzenlenecek Manama Konferansına katılmayacağımızı söyleyebiliriz. Bunun sebebi ise politik meseleler çözülmeden önce ekonomik konular görüşülmemelidir. Politik bir çözüm olmadığı sürece biz, herhangi bir ekonomik çözüm için anlaşma yapmayacağız” dedi. Manama’da önceki gün başlayan ve dün sona eren “Refah İçin Barış” başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD’nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen “Yüzyılın Anlaşması” planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor. Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn’in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran’da başkent Manama’da “Refah İçin Barış” adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Osmanlı reddetmişti

Lübnan İlerici Sosyalist Partisi lideri Velid Canbolat, Bahreyn’deki çalıştaya katılan Arap yetkililere, siyonizmin kurucusunun Osmanlı Devleti’ne sunduğu ancak kesin bir dille reddedilen “Filistin teklifini” hatırlattı. Dürzi lider Canbolat, Bahreyn’in başşehri Manama’da dün başlayan ve bugün sona erecek “Refah için Barış” başlıklı çalıştaya sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Siyasî siyonizmin kurucusu Theodor Herzl’in bir asır önce Filistin topraklarını satın almak için Sultan 2. Abdülhamid Han’a sunduğu ancak karşılık bulmayan teklifi hatırlatan Canbolat,  “Theodor Herzl, Yahudilerin yerleşimi için Osmanlı Padişahı Sultan Abdülhamid Han’dan Filistin’i satın almak istedi. Ancak Sultan Abdülhamid bunu reddetti. Bugün ise Theodor’un torunu, damat (ABD Başkanı Donald Trump’ın) Jared Kushner, Bahreyn’de, Filistin halkını Ürdün, Sina Yarımadası, Lübnan ve Suriye’ye yerleştirmek üzere Araplardan Filistin’i satın almak istiyor. Osmanlıların kabul etmediği teklifi, Araplar kabul edecek mi?” diye konuştu.

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