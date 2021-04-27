Filistinli liderler seçimleri görüşecek

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistinli liderlerin ülkede gelecek ay yapılması planlanan milletvekili seçimlerini görüşmek üzere 29 Nisan yarın akşam bir araya geleceğini belirtti.

Iştiyye haftalık kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te Filistinlilere yönelik müdahalesini kınadı. Filistin’deki seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Iştiyye, Devlet Başkanı Mahmud Abbas liderliğinde yarın akşam düzenlenecek toplantıda ülkede 22 Mayıs’ta yapılması hedeflenen milletvekili seçimleri ve diğer gelişmelerin ele alınacağını kaydetti. AA

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