Filistinli tutuklulara ‘aşı yapılmasın’ talimatı

İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ FİLİSTİNLİ ‘GÜVENLİK’ TUTUKLULARINA KOVİD-19 AŞISI YAPILMAMASI EMRİ VERİLDİĞİ BELİRTİLDİ.

İsraİl Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana’nın, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen, İsrail hapishanelerindeki Filistinli ‘güvenlik’ tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması emri verdiği belirtildi. Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana’nın İsrail hapishanelerindeki “güvenlik” tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen hafta ilgili kurumlara talimat gönderdiği belirtildi. Tutukluların İsrail’de Kovid-19’a karşı aşılanacak ikinci grubun bir parçası olduğu yönündeki Sağlık Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olarak, Ohana’nın sadece hapishane çalışanlarının aşılanması emrini verdiği ifade edildi. Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta “Filistinli” ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında “güvenlik” tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.

Okunma Sayısı: 83

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.