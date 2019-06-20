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Filistinliler kendi vatanlarında mülteci statüsünde kalıyor

20 Haziran 2019, Perşembe 16:33
Gazze Şeridi'nde zor yaşam koşulları ve ekonomik şartlar altında hayatlarını devam ettirmeye çalışan Filistinli mülteciler, bölgenin üçte ikisini oluşturuyor.

Gazze Şeridi'nde zor yaşam koşulları ve ekonomik şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Filistinli mülteciler, bölgenin üçte ikisini oluşturuyor.

20 Haziran Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Mülteciler Günü, ABD ve İsrail'in Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) maddi anlamda savaş açarak tasfiye etmeye çalıştığı Filistinli mülteciler meselesinin maruz kaldığı büyük tehlikelerin gölgesinde kutlanıyor.

Resmi verilere göre, 2 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nin 1 milyon 400'ü mülteci durumunda. Söz konusu mültecilerin bir milyonu ise gıda yardımına muhtaç.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD, Ağustos 2018'de BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kurulan UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı almıştı.

Filistinliler, İsrail'in Filistin toprakları üzerine kurulduğu 1948'de tehcir edilen mültecilerin dönüş hakkını tasfiye etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Eş-Şatıi mülteci kampında zor yaşam şartları

Gazze'nin batısında bir kilometrekarelik alana kurulan Şatıi kampı, bölgedeki en büyük üçüncü kamp olarak biliniyor.

En çok nüfusa sahip kamplardan biri olan Şatıi kampı sakinlerinden Cemal Alyan (64), "Kampta yaşayanlar İsrail ablukasının daha çok artmasından, işsizlik ve yoksulluktan son derece muzdarip." dedi.

Alyan özellikle yaz aylarında birbirine bitişik evlerde rutubet ve haşaratın yaygınlaştığı ve bunun kamptaki hayatı daha da yorucu hale getirdiğini ifade etti.

Kamp sakinlerinin bu ortamdan kaçmak için kanalizasyon suyunun kirlettiği sahile gittiklerini kaydeden Alyan, "Tek çıkış noktamız olan deniz bile elektrik krizi sonucu kanalizasyon suyunu pompalamaması nedeniyle kirlenmiş durumda." şeklinde konuştu.

'Balıkçılar İsrail ihlalalerine mağruz kalıyor'

Balıkçılık yapan Sahar Mikdad da kampta yaşam koşullarının son derece sert olduğunu doğrulayarak, "Mülteciler siyasi düzlemde önemli bir mesele olmalarına rağmen gereken ihtimamı görmüyor." dedi.

Kamptaki gençlerin çoğunun, iş imkanlarının azlığı ve kötüleşen ekonomi nedeniyle balıkçılık yaptığına işaret eden Mikdad, balıkçıların birçok kez İsrail ihlallerine maruz kaldığını aktardı.

Son olarak İsrail'in geçen hafta Gazzeli balıkçıların avlanmasına izin vermediğini söyleyen Mikdad, "Böyle dönemlerde çocuklarımız açlıktan ölmesin diye ekmek paramızı kazanmak için canlarımızı tehlikeye atıyor ve denize açılıyoruz." diye konuştu.

AA

Etiketler: Filistin, Gazze, İsrail, Eş-Şatıi mülteci kampı
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