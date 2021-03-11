Fransa 7 ülkeye kapılarını açtı

Koronavirüs salgınında artan vaka ve can kayıplarının yanı sıra yeni varyantların yol açtığı seyahat kısıtlamaları gevşetilmeye başlandı. Fransa, AB dışındaki 7 ülkeye kapılarını tamamen açtığını duyurdu.

Cuma gününden itibaren İngiltere, Yeni Zelanda, Güney Kore, Avustralya, İsrail Japonya ve Singapur ile Fransa arasındaki seyahatlerde, yolculardan geçici bir neden göstermeleri istenmeyecek.

Bugüne kadar Fransa, ülkeye gelen ya da yurt dışına çıkanlardan seyahatlerinin mecburi olduğunu açıklayan bir belge göstermelerini şart koşuyordu. Ülke vatandaşı olmak, iş gezisi ve sağlıkla ilgili durumlar geçerli sebeplerden sayılıyordu.

Karara gerekçe olarak ilk kez İngiltere rastlanan koronavirüs varyantının ülke genelinde yaygınlaşması ve söz konusu ülkelerde salgınla ilgili gelişmeler gösterildi.

Seyahat kısıtlamasının sürdüğü ülkeler içinse geçerli sebepler listesi revize edildi. Mevcut maddelere aile birleşimi ve öğrencilerin eğitimle ilgili yolculukları da eklendi.

Fransa'ya girmeden 72 saat öncesine kadar yapılması şart olan PCR testi zorunluluğu ise tüm ülkeler için devam ediyor.