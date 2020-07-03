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3 TEMMUZ 2020 CUMA - YIL: 51

Fransa Başbakanı istifa etti

03 Temmuz 2020, Cuma 10:58
Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in görevinden ayrıldığı duyuruldu. Philippe'in istifasının ardından hükümet değişikliği bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Edouard Philippe ile hükümetinin istifasını Emmanuel Macron'a sunduğu duyuruldu. Macron'un istifaları kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada istifaların sebebi ise belirtilmedi. Yeni bir hükümet oluşana kadar mevcut hükümetin görevine devam edeceği açıklandı.

Fransız hükümeti koronavirüs krizini iyi yönetememekle eleştiriliyordu. Tepkilerin odağına yerleşen Başbakan Philippe ve bakanlar hakkında 63 suç duyurusu yapılmıştı.

İstifa haberi, Fransız basınında 'yeşil dalga' olarak adlandırılan, Yeşiller Partisi'nin (EELV) yerel seçimlerdeki tarihi başarısının ardından geldi. Görevdeki son iki yılında tekrar popülerlik kazanmak adına yerel seçimlere umut bağlayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise sandıkta hezimete uğradı. Macron'ın merkez sağ partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) hiçbir büyük şehirde kazanamadı.

Etiketler: Fransa Başbakanı, istifa
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