Fransa Bilal Camii’ni kapatacak

Fransa’nın Beauvais şehrinde “radikal içerikli vaazlar verildiği” gerekçesiyle 6 aylığına kapatılması için yasal işlem başlatılan Bilal Camii hakkında karar verildi.

Fransız basınındaki haberlere göre, Oise Valiliği 14 Aralık’ta, radikal vaazlar verildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlattığı Bilal Camii’nin 6 ay süresince kapatılması kararını verdi. Vaazlarda, cihad, nefret ve şiddetin teşvik edildiğinin ileri sürüldüğü cami hakkındaki karar 2 gün içinde uygulamaya konulacak. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 14 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Beauvais’deki Bilal Camii’nde “radikal muhtevalı vaazlar” verildiği, “Hıristiyanlara, eşcinsellere ve Yahudilere” karşı mücadele edildiği gerekçesiyle kapatılması için yasal süreç başlatıldığını bildirmişti. Darmanin, kararın “aşırıcılık yasası” olarak bilinen “Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler” yasası kapsamında alındığını belirtmişti. Caminin avukatı Samim Bolaky ise karara tepki göstererek, “İmamın, kendisine sorulan soruya cevaben mensup olduğu dinin hükümlerini paylaştığını, vaazlarının muhtevasının aşırıcılık olarak nitelendirilmeyeceğini aktarmıştı. AA

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