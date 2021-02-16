Fransa’da bir cami, evsizlere kapılarını açtı

Fransa’da başşehir Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camii, soğuk kış günlerinde sokaklarda kalan ve çoğunluğu göçmen olan evsizlere kapılarını açarak yürek ısıtan dayanışma örneği sergiliyor.

Müslüman topluma “ayrılıkçı” ithamlarının yöneltildiği ve göçmenlerin ısınmak için elbiselerini yaktığı Fransa’da başşehir Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camii yönetimi, bölgede kimse geceyi sokakta geçirmesin diye sosyal med- yada sık sık duyuru ve paylaşımlar yapıyor. Camide kalanlara 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor. As Suffa Derneği vasıtasıyla her gün yaklaşık 1000 kişiye ücretsiz akşam yemeği ulaştırılıyor.

“İslamiyet bütünleştirici bir Din”

Camiye sığınanlardan Nepalli göçmen Ishwor, “Fransa’da yabancı bir insanın kalacak yer bulması çok zor, ağırlanması ise neredeyse imkânsız. Bu Müslüman evi bizi misafir etti. Böylesi münezzeh bir mekânda ağırlandığım için çok mutluyum” dedi. Cami derneği başkanı Abdelaziz el Jaouhari, burayı 2015’te inşa ettiklerini söyledi. İbadet mekânı ve ilim merkezi olarak da hizmet veren caminin sosyal faaliyetlere de açık olduğunu belirten Jaouhari, ayrıca çocuklar ve yetişkinler için zengin bir kütüphanelerinin bulunduğunu ifade etti. “Hz. Peygamber’in (asm) sünnetine uymak istedik. Peygamberimizin (asm) mescidinde Suffa bölümü vardı, gidecek yeri, yiyecek yemeği olmayan kişi buraya giderdi ve onunla ilgilenilirdi.” diyen Jaouhari, Mescid-i Nebevî’nin üçte birini oluşturan Suffa gibi Mante Sud Camii’nin üçte birini bu hizmete ayırdıklarını aktardı. Jaouhari, “Bütün yıl boyunca özellikle evsizlere acil barınma sağlıyoruz. Caminin kapılarını açıyoruz. Gelenlerin uyuyabilecekleri yatakhane, doyabilecekleri yemekhane var. Giysilerini yıkama, banyo yapma imkânları da var.” diyerek bu sıralar insanları soğuktan korumaya çalıştıklarını söyledi. Cami cemaatinden Soufian Guelai de İslâmiyet’in ayrıştırıcı değil tam tersine bütünleştirici bir din olduğunun altını çizdi.

