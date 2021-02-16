"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fransa’da bir cami, evsizlere kapılarını açtı

16 Şubat 2021, Salı 17:00
Fransa’da başşehir Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camii, soğuk kış günlerinde sokaklarda kalan ve çoğunluğu göçmen olan evsizlere kapılarını açarak yürek ısıtan dayanışma örneği sergiliyor.

Müslüman topluma “ayrılıkçı” ithamlarının yöneltildiği ve göçmenlerin ısınmak için elbiselerini yaktığı Fransa’da başşehir Paris yakınlarındaki Mantes Sud Camii yönetimi, bölgede kimse geceyi sokakta geçirmesin diye sosyal med- yada sık sık duyuru ve paylaşımlar yapıyor. Camide kalanlara 3 öğün sıcak yemek ikram ediliyor. As Suffa Derneği vasıtasıyla her gün yaklaşık 1000 kişiye ücretsiz akşam yemeği ulaştırılıyor.

“İslamiyet bütünleştirici bir Din”

Camiye sığınanlardan Nepalli göçmen Ishwor, “Fransa’da yabancı bir insanın kalacak yer bulması çok zor, ağırlanması ise neredeyse imkânsız. Bu Müslüman evi bizi misafir etti. Böylesi münezzeh bir mekânda ağırlandığım için çok mutluyum” dedi. Cami derneği başkanı Abdelaziz el Jaouhari, burayı 2015’te inşa ettiklerini söyledi. İbadet mekânı ve ilim merkezi olarak da hizmet veren caminin sosyal faaliyetlere de açık olduğunu belirten Jaouhari, ayrıca çocuklar ve yetişkinler için zengin bir kütüphanelerinin bulunduğunu ifade etti. “Hz. Peygamber’in (asm) sünnetine uymak istedik. Peygamberimizin (asm) mescidinde Suffa bölümü vardı, gidecek yeri, yiyecek yemeği olmayan kişi buraya giderdi ve onunla ilgilenilirdi.” diyen Jaouhari, Mescid-i Nebevî’nin üçte birini oluşturan Suffa gibi Mante Sud Camii’nin üçte birini bu hizmete ayırdıklarını aktardı. Jaouhari, “Bütün yıl boyunca özellikle evsizlere acil barınma sağlıyoruz. Caminin kapılarını açıyoruz. Gelenlerin uyuyabilecekleri yatakhane, doyabilecekleri yemekhane var. Giysilerini yıkama, banyo yapma imkânları da var.” diyerek bu sıralar insanları soğuktan korumaya çalıştıklarını söyledi. Cami cemaatinden Soufian Guelai de İslâmiyet’in ayrıştırıcı değil tam tersine bütünleştirici bir din olduğunun altını çizdi.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitim sisteminde sorunlar büyüyor

    İstismar edilmesin

    Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

    Küresel salgında son 24 saatte neler yaşandı?

    Koca: 'Yerinde karar' dönemine geçiyoruz

    6 şehirde yüz yüze eğitime 'kar' arası

    Doğan Cüceloğlu vefat etti

    Türkiye'de son 24 saatte 7906 vaka ve 90 ölüm gözlemlendi

    “Salgın bitecek, ama kaygısı kalacak”

    99 bin esnaf iş yerlerini kapatmak zorunda kaldı

    Şehit Altıntaş ve Şehit Kabaklı dualarla ebedi yolculuğa uğurlandı

    Gara’da Cevap bekleyen sorular

    Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan Şehitler için taziye mesajları

    Bakan Soylu: Bu çocuklar, ailesinin, eşinin yanından, çocuğunun yanından kaçırıldılar

    Fransa’da bir cami, evsizlere kapılarını açtı

    Açlık sınırı 2 bin 584 TL’ye çıktı

    Bakan Akar, Pençe Kartal-2 operasyonuna ilişkin TBMM'de bilgi verdi

    Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

    DSÖ: Vakalar 5 haftadır düşüş eğiliminde

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara ve sonrası
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın yardımı neden gecikir?
    Cevher İLHAN

    Gara katliamı soruları…
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu-2
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Huzur çok mu uzakta?
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede kudsî servet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gitti yerli-millî Mecelle, geldi ecnebi-ithal kanunlar
    Ahmet ÖZDEMİR

    Asr-ı Saadetten bir meşveret örneği
    Ali FERŞADOĞLU

    Sosyal hayatın gereği ve cemaatler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.