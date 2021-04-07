Fransa’da hükümetin kapattığı cami yeniden açılıyor

Fransa’da öğretmen Samuel Patty’nin öldürülmesinden sonra kapatılan Pantin Camisi, 9 Nisan'da yeniden açılıyor.

Caminin bulunduğu Seine-Saint-Denis Valiliğinden yapılan açıklamada, değişen cami yönetimiyle yapılan görüşmeler sonrası, Pantin Camisi'nin cuma gününden itibaren yeniden açılacağı belirtildi. Fransa hükümeti, Paris’in banliyölerinden Seine-Saint-Denis’teki Pantin Camisi'nin yöneticisinin, derste öğrencilerine Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürü gösterdikten sonra 16 Ekim'de öldürülen öğretmene tepki görüntüsünü internette paylaştığı gerekçesiyle caminin 6 ay kapatılmasına karar vermişti. Cami yönetiminin itiraz ettiği karar, Montreuil İdari Mahkemesi ve Danıştay tarafından onanmıştı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve valilik, caminin yeniden açılabilmesi için dernek başkanı Muhammed Henniche’nin ayrılmasını şart koşmuştu. Henniche, başkanlıktan 14 Mart’ta istifa etmişti. AA

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