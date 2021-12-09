Fransa'da koronavirüs vaka sayısı 8 milyonu aştı

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte tespit edilen 61 bin 340 vakayla, virüs bulaşan kişi sayısı 8 milyon 48 bin 931'e yükseldi.

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 129 kişinin ölmesiyle ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 120 bin 32'ye çıktı.

Virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 340 artışla 8 milyon 48 bin 931 olarak kayıtlara geçti.

Hastanelerde 2 bin 426'sı yoğun bakımda olmak üzere 13 bin 44 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, vaka sayılarındaki artış nedeniyle bar ve restoranlarda 6 Ocak'a kadar dans etmek yasaklandı. Bu tarihe kadar gece kulüpleri de kapalı kalacak.

Sağlık Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, Senatoda yaptığı açıklamada, üçüncü doz olarak adlandırılan hatırlatma dozunun ne kadar süreceğini bilmediğini söyledi.

"Bir noktada dördüncü doza ihtiyacımız olabilir." diyen Delfraissy, Fransızların Noel tatilinde ve kutlamalarında Kovid-19 tedbirlerine uyması gerektiğini vurguladı.

Son 7 günde günlük ortalama vaka sayısı 44 bin 584'e çıkmıştı.