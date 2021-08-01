Fransa’da ‘sağlık ruhsatı ’ protestosu

Fransa’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bazı mesleklere zorunlu hale getirilmesine ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulamasına karşı çıkan yüz binlerce kişi meydanlara çıktı.

Başta başkent Paris olmak üzere, ülkenin 250 noktasında yüz binlerce kişi, hükümetin Kovid-19’la mücadele politikalarını protesto için art arda üçüncü cumartesi meydanları doldurdu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bazı meslek gruplarına yönelik Kovid-19 zorunlu aşı politikasını ve sağlık ruhsatı uygulamasını yürürlüğe koyan Kovid-19 ile mücadele yasası nedeniyle eleştiriliyor. Tartışmalı yasa tasarısı, “sağlık diktatörlüğü” olarak nitelenmiş, son iki hafta sonunda Fransa genelinde resmî verilere göre 160 binden fazla kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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