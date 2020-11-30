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30 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Fransa'da tepki çeken güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi yeniden yazılacak

30 Kasım 2020, Pazartesi 20:44
Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan güvenlik yasa tasarısının 24. maddesinin, gelen tepkiler nedeniyle değiştirileceği bildirildi.

İktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM), Demokrasi Hareketi (Modem) ve Agir Partisinin Ulusal Meclis'teki Grup Başkanvekilleri, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Başbakan Jean Castex ile görüştükten sonra mecliste basın toplantısı düzenledi. 

LREM Grup Başkanvekili Christophe Castaner, tasarının 24. maddesinin, güvenlik güçlerini ve basın özgürlüğünü korumayı hedeflediğini savundu.

Bu maddenin Fransızlar ve gazeteciler tarafından iyi anlaşılmadığını ifade eden Castaner, güvenlik güçlerinin görüntülerinin çekilmesini yasaklamak istemediklerini savundu.

Castaner, bu maddenin LREM, Modem ve Agir Partisi tarafından yeniden yazılacağını belirtti.

24. maddenin etrafındaki şüphelerin ortadan kaldırılması gerektiğini kaydeden Castaner, bu maddenin yeniden yazıldıktan sonra hükümete sunulacağını söyledi.

Castaner, güvenlik güçlerini korumaya kararlı oldukları sözlerini ekledi.

Ülkede son günlerde birçok kesimin ve özellikle basın kuruluşları ve insan hakları derneklerinin söz konusu tasarıya tepkisi büyüyor. Tasarı, basın özgürlüğünü ihlal edebileceği ve polis şiddetini artırabileceği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarıya ve artan polis şiddetine karşı 28 Kasım'da ülke çapında 100'den fazla gösteri düzenlenmişti. Paris'teki eyleme 46 bin kişi katılmış ve polis şiddeti olayları yaşanmıştı.

Ulusal Meclis'te 24 Kasım'da kabul edilen tasarının Ocak 2021'de Senatonun onayına sunulması planlanıyor. Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha mecliste oylanacak.

AA

Etiketler: Fransa, tepki, güvenlik yasası
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