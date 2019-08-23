Fransa'da yolsuzluk yaptığı iddia edilen belediye başkanı görevden alındı

Fransa’nın kuzeybatısındaki Pas-de-Calais bölgesindeki Hesdin kasabası belediye başkanı Stephane Sieczkowski-Samier, yolsuzluk suçundan görevden alındı. Sieczkowski-Samier, Fransa’da 5. Cumhuriyet tarihinde bakanlar kurulu kararıyla görevden alınan 6. belediye başkanı oldu.

İçişleri Bakanlığı tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınan Sieczkowski-Samier’ye, yolsuzluk, kamu fonlarını kötüye kullanma, imzada sahtecilik, silah bulundurma yasasını ihlal gibi suçlamalar yöneltiyor. Anayasa Mahkemesi, Sieczkowski-Samier’in seçim kampanyası hesaplarını onamamış ve belediye başkanına seçme ve seçilme yasağı getirilmesini talep etmişti. Sieczkowski-Samier yerine gelecek seçimlere kadar belediye başkan yardımcısı görevi sürdürecek. Euronews Türkçe

Okunma Sayısı: 230

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.