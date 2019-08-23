Fransa'da yolsuzluk yaptığı iddia edilen belediye başkanı görevden alındı

Fransa’nın kuzeybatısındaki Pas-de-Calais bölgesindeki Hesdin kasabası belediye başkanı Stephane Sieczkowski-Samier, yolsuzluk suçundan görevden alındı. Sieczkowski-Samier, Fransa’da 5. Cumhuriyet tarihinde bakanlar kurulu kararıyla görevden alınan 6. belediye başkanı oldu.
İçişleri Bakanlığı tavsiyesi ve Bakanlar Kurulu kararıyla görevden alınan Sieczkowski-Samier’ye, yolsuzluk, kamu fonlarını kötüye kullanma, imzada sahtecilik, silah bulundurma yasasını ihlal gibi suçlamalar yöneltiyor.
Anayasa Mahkemesi, Sieczkowski-Samier’in seçim kampanyası hesaplarını onamamış ve belediye başkanına seçme ve seçilme yasağı getirilmesini talep etmişti.
Sieczkowski-Samier yerine gelecek seçimlere kadar belediye başkan yardımcısı görevi sürdürecek.
Euronews Türkçe