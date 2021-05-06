Fransa Dışişleri Bakanı Lübnan'da

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, hükümet krizinin aylardır devam ettiği ve bir koalisyon hükümetin kurulamadığı Lübnan'da.

Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüşen Le Drian'ın Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile de görüşmesi bekleniyor. Le Drian, ziyareti sırasında Lübnanlı siyasetçilere 'güçlü bir sözlü mesaj' ileteceğini ve ülkede siyasi ilerlemeyi engelleyen politikacılara karşı da ilave cezai tedbirler uygulanacağı konusunda tehditte bulunmuştu. Bugün başlayan ziyaret, Paris'in Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krize çözüm bulma çabalarını engelledikleri iddiasıyla Lübnanlı bazı yetkililerin Fransa'ya girişlerine kısıtlama getirdiğini açıklamasının kısa süre sonrasına denk geliyor. Euronews Türkçe

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