Fransa - Gironde’da 14 bin kişi daha tahliye edildi

Fransa’nın güneybatısındaki Gironde’da 7 gündür devam eden yangın nedeniyle bölgede 14 bin 900 kişi daha tahliye edildi.

BFMTV’nin haberine göre, Bordeaux civarındaki Gironde bölgesinde 12 Temmuz Salı günü başlayan ve 3 noktada ilerleyen yangın nedeniyle dün14 bin 900 kişinin daha tahliyesi gerçekleştirildi. Yangının başlangıcından bu yana tahliye edilenlerin sayısı 31 bin 100 oldu. Hayvanat bahçesinde tahliye Yangının yayılması nedeniyle yetkililerin tavsiyeleri doğrultusunda, bölgedeki Arcachon Havzası Hayvanat Bahçesindeki tüm hayvanların kısa süre içerisinde tahliye edileceği belirtildi. Hayvanat Bahçesi yönetimince yapılan açıklamada, dumana daha duyarlı maymungiller familyasından hayvanların yakınlardaki Pessac Hayvanat Bahçesine gönderileceği aktarıldı. Yangın söndürmede “yetersizlik” eleştirisi Ülkede bazı yangın söndürme uçaklarının bakımının yapılmaması nedeniyle operasyonlara katılmaması tepkilere neden oldu. Sivil Havacılık Mürettebatları Ulusal Sendikası (Snpnac), yangın söndürme uçaklarının üçte birinin bakım nedeniyle operasyonlara katılmadığı gerekçesiyle hükümete tepki gösterdi. AA

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