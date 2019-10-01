Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy yargılanacak

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin "Bygmalion yolsuzluğu" davasındaki itirazı Yargıtay'dan döndü.

Yüksek Mahkeme, "cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına yasadışı mali kaynak sağlama" iddiasından Sarkozy'nin ceza mahkemesinde yargılanmasının kesin olarak başlamasına karar verdi.

Sarkozy 2012’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Bygmalion adlı halkla ilişkiler şirketi ile birlikte "kampanya masrafları üzerinde sahte faturalar düzenleyerek yolsuzluk yapmakla" suçlanıyor.

Eski cumhurbaşkanı ceza mahkemesinde bir yıl hapis ve 3 bin 750 euro para cezası istemiyle yargılanacak. Dava ile ilgili Sarkozy ile birlikte 13 kişi daha hakim karşısına çıkacak.

Nicolas Sarkozy Fransa'da sınırı 20 milyon euro olarak belirlenen seçim kampanyası masraflarını 2012 mart ve nisan aylarında aldığı uyarıları dikkate almayıp aşmakla suçlanıyor. Sarkozy ise aynı konuda iki defa cezalandırılamayacağını ileri sürerek Anayasa Mahkemesi'nin 2013'te son kararı verdiğini ve kendisinin gerekli ceza ödemelerini yaptığını belirtiyor.

Anayasayal haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile Anayasa Mahkemesi'ne giden Sarkozy'ye olumsuz yanıt verilmesinin ardından dosyası Yargıtay'ın önüne tekrar gelmişti. Yüksek Mahkeme ise davaya kendisinden önce alt mahkemelerin bakması gerektiğinin altını çizerek davanın ceza mahkemesinde görüşülmesine karar verdi.