Fransa nükleer enerjiyle çalışan yeni denizaltısını tanıttı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, nükleer enerji ile çalışan Barracuda sınıfı yeni denizaltı Suffren'i resmi olarak tanıttı.

Emmanuel Macron, Fransız ordusunun nükleer enerjili 6 yeni denizaltısının ilki Suffren'i cuma günü Cherbourg kentinde yapılan törenle kamuoyuna açıkladı.

Fransa'nın 9 milyar euroluk gizli denizaltı programı kapsamında, Naval Grup tarafından üretilen Barracuda sınıfı yeni denizaltının gelecek yıllarda ülkenin deniz varlığını korumada kilit rol oynayacağı düşünülüyor.

Genelkurmay Başkanı François Lecointre yaptığı açıklamada denizaltılarla ilgili "Çatışma bölgelerinde var olabilmemiz ve gerekli zamanlarda tehdit oluşturabilmemiz için elzem bir araç." değerlendirmesinde bulundu.

Macron'un tören sırasında "Fransa'nın bağımsızlığı"na vurgu yaparak tanıttığı Suffren'in özelliği performansının eski denizaltılara göre daha iyi, daha sessiz ve daha çevre dostu olması. Fransa, Barracuda denizaltılarının en az 2060'a kadar hizmet vermesini planlıyor.