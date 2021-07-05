Fransa, o haritaları vermek istemiyor

Cezayir Savaş Gazileri Bakanı Tayyib Zeytuni, Fransa’nın, 1960’larda Cezayir çölünde nükleer denemeler gerçekleştirdiği alanların haritalarını teslim etmeyi kabul etmediğini söyledi.

Zeytuni, ülkenin 5 Temmuz 1962’de Fransa sömürgesinden kurtuluşunun 59. yılı münasebetiyle Cezayir haber ajansı APS’ye konuştu. “Fransa, radyoaktif ve kimyasal atıkların gömüldüğü ve hâlâ açığa çıkarılmamış olan alanların belirlenmesini sağlayacak topoğrafik haritaları vermeyi kabul etmiyor.” diyen Zeytuni, Paris yönetiminin, bu atıkların bulunduğu alanların temizlenmesi ya da bu denemelerden zarar görenlerin tazmini için hiçbir girişimde bulunmadığını belirtti. AA

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