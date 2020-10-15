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16 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

Fransa ve Avrupa'da vaka sayısında yeni rekor!

15 Ekim 2020, Perşembe 23:30
Fransa'da ve Avrupa'da son 24 saatte yeni rekor kırılarak, 30 bin 621 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede 88 kişinin daha ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 33 bin 125'e ulaştı.

Fransa'da virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 30 bin 621 artışla 809 bin 684'e yükseldi. Bu rakam, salgının başından bu yana ülkede ve Avrupa'da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olurken, bir günde kayıtlara geçen vaka sayısı ilk kez 30 bini geçti.

Hastanelerde 1750'si yoğun bakımda olmak üzere 9 bin 605 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 669 artışla 104 bin 82'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 12,6'ya ulaştı.

Restoran ve iş yerleri kapatılacak

Başbakan Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, 17 Ekim itibarıyla sokağa çıkma yasağı uygulanacak kentlerde ve saatlerde istisnalar hariç restoran ve iş yerlerinin kapatılacağını belirtti.

Ülke genelinde düğünlerin, eğlenceli özel etkinliklerin yasaklandığını ifade eden Castex, sokağa çıkma yasağı uygulamasından olumsuz etkilenen restoran ve iş yerlerine maddi destekte bulunulacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Kovid-19 vaka sayılarında rekor artışların ardından başta başkent Paris olmak üzere birçok şehirde 17 Ekim itibarıyla 21.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamıştı.

Ülkede, son olarak 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

AA

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