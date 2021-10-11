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11 EKİM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Fransa'yı yalancılıkla suçladı

11 Ekim 2021, Pazartesi 11:02
Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'dan sınır dışı edilmesi planlanan Cezayirlilerin sayısına ilişkin verilen rakamın doğru olmadığını söyledi.

Cezayir resmi televizyonunda yayınlanan haberde, ülkedeki yerel basına röportaj veren Tebbun, Fransa ve Fas ile ilişkiler, Tunus ve Libya'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

"Fransa hükümetinin sınır dışı edilecek kişilerin sayısına ilişkin verdiği rakamlar yalandır." diyen Tebbun, bunların yalnızca 94 kişi olduğunu dile getirdi.

Tebbun, ülkesinin 21 vatandaşının sınır dışı edilmesini kabul ettiğini, bunlardan terörle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 16 kişinin geri iadesini kati olarak reddettiğini, diğerleriyle ilgili durumun henüz sonuçlanmadığını kaydetti.

Fransa ile 1968'de imzaladıkları Tercihli Göç Anlaşması'na bağlı olduklarını hatırlatan Tebbun, Paris'in ülkesine özel davranması gerektiğini belirtti.

Ülkesinin Paris büyükelçisinin görev yerine dönmesiyle ilgili soruyu cevaplayan Tebbun, "(Büyükelçinin) Dönüşü, Cezayir'in egemenliğine, kurumlarına ve gücüne saygı duyulması şartına bağlıdır." ifadesini kullandı.

Tebbun, "Fransız tarafı Cezayir'in bir zamanlar sömürge olduğunu unutmalı. Cezayir sadece Allah'a boyun eğen ordusuyla ve gururlu insanlarıyla güçlüdür." diye konuştu.

Geçen hafta Cezayir Dışişleri Bakanlığı, Fransız Büyükelçisini bakanlığa çağırarak ülkesinin Cezayirlilere verilen vize sayısını yarıya indirme yönündeki tek taraflı kararını reddettiğini bildirmişti. Daha sonra, Cezayir makamlarının yargı kararlarıyla sınır dışı edilecek 7 bin kişiyi kabul etmeyi reddettiği öne sürülmüştü.

Rabat'la ilişkilerde aracı kabul etmiyoruz

Tebbun, Cezayir ile Rabat arasında yaşanan diplomatik krizin çözümü için aracı kabul etmediklerini, krizin savaş düzeyine kesinlikle tırmanmayacağını belirterek "Biz halk olarak savaşı yaşadık ve barışa meylediyoruz. Ancak bize saldıranlara da müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.

Cezayir 24 Ağustos'ta "ardı arkası kesilmeyen saldırgan adımlar" olarak nitelediği sebeplerden dolayı Fas ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

Diplomatik ilişkilerin kesilmesinden birkaç gün sonra Mısır ve Suudi Arabistan tarafından Cezayir ve Fas dışişleri bakanlarıyla yapılan telefon görüşmelerinde iki taraf arasında aracılık girişimleri başlatılması yönünde adımlar atılmıştı.

Tunus Cumhurbaşkanı Said ve Gannuşi

Tebbun, ülkesinin Tunus'un içişlerine karışmama ilkesine bağlı kaldığını söyledi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in demokrat ve vatanperver biri olduğuna tanıklık edeceğini aktaran Tebbun, askıya alınan Tunus Parlamentosu Başkanı Raşid el-Gannuşi'nin Cezayir ziyaretinin daha önce planlandığını vurguladı.

Libya seçimleri

Tebbun, Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlere ilişkin, zamanın darlığından dolayı ülkesinin Libyalılara iki ay sürse de ayrı bölgesel seçimler düzenlemeleri teklifinde bulunduğunu açıkladı.

AA

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