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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Fransız siyaset bilimciden Macron'a ''Doğu Akdeniz'' eleştirisi

16 Eylül 2020, Çarşamba 13:00
Fransız siyaset bilimci Saint-Prot, "Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve Yunanistan ile Kıbrıs'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor" dedi.

Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, "Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı. Macron bir ülkeyi destekleyerek ve diğer ülkeye karşı durarak hata yapıyor." dedi.

Saint-Prot, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Doğu Akdeniz'deki girişimlerini değerlendirdi.

"Macron Fransa'yı temsil etmekten uzak birisi, tutumu çok tehlikeli ve Yunanistan ile Kıbrıs'ı (Rum yönetimi) tansiyonu yükseltmeye cesaretlendiriyor." diyen Saint-Prot, Fransız Cumhurbaşkanının birçok konuda Türkiye karşıtı siyaset izlemesinin Fransa'nın siyasi geleneklerine aykırı olduğunu belirtti.

Saint-Prot, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı birçok taviz veren Fransa'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı sert olduğuna dikkati çekti.

"Macron dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil"

"Macron, 1968 sonrası tarih bilmeyen, tarih bilinci olmayan ve duyguyu (evrensel) aklın önüne geçiren nesle ait. Ancak duygu siyasette iyi bir rehber değildir." ifadesini kullanan Saint-Prot, Yunanistan'ın Fransa'dan satın alacağı 18 Rafale tipi savaş uçağının ücretini nasıl ödeyeceğinin merak konusu olduğunu söyledi.

Saint-Prot, "Fransa ile Türkiye arasında silahlı çatışma olmayacak. Macron'un pozisyonu Washington, Londra ve Berlin'i güldürüyor. Bunlar önemli başkentler. Batılı ülkeler Macron'un pozisyonunu anlamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı'nın "Türk halkına değil Erdoğan hükümetine karşı açık ve sert olmalıyız" sözlerine değinen Saint-Prot, "Macron'un Türk halkına karşı öfkeli olmaması iyi bir şey. Macron kası olmayan yerde kaslarını göstermek istiyor. Macron güçlü olduğunu göstermek için Türkiye'yi kullanıyor, dünyanın büyük bir kısmını güldürdüğünün farkında değil." dedi.

"Macron yanlış yolda"

Saint-Prot, Macron'un bu konularda aşırı sağcılar gibi konuştuğuna dikkati çekti.

Macron'un Türkiye'yi hedef almasını ciddiyetsizlik olarak nitelendiren Saint-Prot, "Dış siyaset (Fransa'da) seçim kazanmanın yolu değil. Macron yanlış yolda. Macron'un Türkiye'ye karşı siyaset izlemesinin sebebi seçimler olabilir." yorumunu yaptı.

Saint-Prot, Cumhurbaşkanı'nın ülkesinin eksiklerini gizlemek için Avrupa'yı arkasına almaya çalışmasının normal olmadığını dile getirdi.

"Fransa Türkiye ile anlaşmaya çalışmalı"

Macron'un dış siyaset konusunda kimseye danışmadığını ifade eden Saint-Prot şunları kaydetti:

"Macron, Akdeniz konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bir taraftan Akdeniz'e kıyısı olmayan güçler ve burada işi olmayan ülkeler olan Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'nin desteklenip diğer taraftan bir Akdeniz ülkesi (Türkiye) düşman yapılmamalı. Fransa Türkiye ile anlaşmaya çalışmalı. Anlaşmazlıklar olabilir ancak şu an Macron ve Fransız hükümetinin Türklere karşı kini var. Bu anlaşılamaz ve Fransa'nın Akdeniz'deki rolüne yakışmıyor."

Saint-Prot, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de ateşe körükle gitmemesi ve yapıcı diyalogdan yana olması gerektiğini vurgulayarak "Macron Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı destekleyerek hata yapıyor. Burada Fransa'nın çıkarları söz konusu olmamalı. Macron bir ülkeyi destekleyerek ve diğer ülkeye karşı durarak hata yapıyor. Böyle yapılmasıyla Fransa, diyaloğu seçen ve tarafları birbirlerine yakınlaştıran ülke olma şansını kaybediyor." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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