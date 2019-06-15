G-20 zirvesinde 'ticareti daha da serbestleştirme' konusu görüşülecek

G20'nin Osaka’da gerçekleşecek liderler zirvesinde, dünya liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” politikasından kaynaklanan eylemlerine karşı "ticareti daha da serbestleştirme" görüşünü masaya getirecek.

Dünyanın en büyük 20 ekonomisini bir araya getiren G20'nin Osaka’da gerçekleşecek liderler zirvesinde, küresel ticarette korumacılığın artması, istihdam, küresel verinin yönetişimi, kalkınma için altyapı, küresel sağlık, iklim değişikliği, yaşlanan nüfus ve küresel ekonomik dengesizlikler, dijital ekonominin vergilendirilmesi ve ticaret ve jeopolitik gerilimler gündeme gelecek. Dünya liderleri, küresel ticaret ihtilaflarını çözmeye çalışarak, "ticareti daha da serbestleştirme" görüşünü masaya getirecek.

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka şehrinde yapılacak.

Küresel verinin yönetimi konusunda G20 Osaka Zirvesi'nin dönüm noktası olmasını isteyen Japonya, zirvede "küresel veri yönetişiminde" ciddi adımların atılarak küresel ticaret savaşlarını konusunda ortamın değişmesini hedefliyor. Japonya, verinin özel mülkiyete mi yoksa kamu mülkiyetine mi tabi olması, veri akımlarının serbestliği ve dijital vergi politikalarının tasarımının masaya yatırılmasını planlarken, Japon bilim insanları tarafından önerilen bilgi toplumundan süper akıllı topluma geçişi ifade eden Toplum 5,0'ın tartışılmasını da bekliyor.

Japonya, söz konusu zirvede okyanuslardaki plastik atıkların azatılması konusunun öncelikli olarak ele alınmasını istiyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Önce Amerika” politikasından kaynaklanan, tehdit içeren ve tutarsız açıklamalarının, küresel ticareti sıkıntıya sokarak dünyadaki belirsizliği artırdığını belirtirken, G20 Liderler Zirvesi'ne üçüncü kez katılacak Trump'ın serbest ticaret, küresel ekonomik dengesizlikler, iklim değişikliği, mülteci krizleri ve kural esaslı çok taraflı küresel ticaret sistemi konularında dünya liderlerine karşı göstereceği tavır merak ediliyor.

Dünya ekonomisinin yüzde 80’ini, dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 75’ini gerçekleştiren G20'nin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerinin liderleri, Osaka Zirvesi'nde 14’üncü kez bir araya gelecek. Liderlerin, ticaret ihtilaflarının çözümü, serbest ticaret, finans piyasalarının denetlenmesi, istihdam, iklim değişikliği, altyapının geliştirilmesi, terörizm, göç, kural esaslı çok taraflı küresel yönetişimi ve iltica konularına odaklanmaları ve yeni taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

G20 veri ekonomisinde yavaş kaldı

G20 Çalışma Grupları içerik sağlayıcısı ve Kanada merkezli Cuiriak Danışmanlık Üst Yöneticisi Dan Cuiriak, G20’nin en önemli başarısının 2008 finansal krizinde görüldüğünü ve grubun aldığı kararların o dönem küresel ekonominin çöküşünün önlendiğini söyledi.

Cuiriak, söz konusu finansal krize, G20’nin sistematik öneme sahip finansal kuruluşlara destek sağlayarak, korumacı önlemlere karşı durarak ve güçlü bir mali politikada fikir birliği içinde kalarak cevap verdiğini belirtti.

G20'nin daha sonra küresel ekonominin karşı karşıya kaldığı diğer sorunları gidermede daha az belirgin bir başarı elde ettiğine işaret eden Cuiriak, şunları kaydetti:

“Temel reformlar aranmayarak, artan gelir eşitsizliği ile sonuçlanan küreselleşme modeli ele alınmadı. Emekleme döneminde olan ticaret korumacılığının yayılmasına izin verildi. Veri odaklı ekonominin ortaya çıkışına ve bunun yol açacağı ihtilaflara cevap vermekte yavaş kaldı. Sonuç, Brexit kararı alınması, Donald Trump’ın ABD Başkanı seçilmesi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret ve teknolojik savaşın patlamasıyla küresel yönetimde sismik bir sarsıntı oldu.”