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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Gannuşi'den 'diyalog' çağrısı

29 Aralık 2021, Çarşamba 10:23
Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, sosyal, ekonomik ve siyasi zorlukları aşarak ülkenin geleceğini belirleyecek kapsamlı diyalog için çağrı yaptı.

Nahda Hareketinin Facebook hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Gannuşi, "Cumhurbaşkanı Kays Said’in 25 Temmuz olağanüstü kararlarını, muhalif sesleri bastırmasını, otokrasiyi" gerekçe göstererek başkent Tunus'ta 23 Aralık'ta açlık grevine başlayan vatandaşları ziyaret etti.

Tunus'ta sosyal, ekonomik ve siyasi alanlar başta olmak üzere tüm zorlukları aşacak ve ülkenin geleceğini belirleyecek süreç için kapsamlı bir ulusal diyalog çağrısı yapan Gannuşi, şunları söyledi:

"Tunus çeşitliliğiyle çok güzeldir. Nitekim İslamcı, solcu, milliyetçi ve anayasalcıları bir araya getiriyor. Bunların hepsi, demokraside birleştiği gibi otoriter düşünceye de karşı duruyor."

Cumhurbaşkanı Said'in kararlarına karşı açlık grevini sürdürenlerin mücadelesini takdir eden Gannuşi, 10 yıl önceki devrime rağmen hala bazıların ülkede birilerini dışlamaya çalıştığını ve "Tunus'un, içindeki herkesle yol alan bir gemi misali olduğunu unuttuğunu" söyledi.

Kimsenin, Tunus'u yarım asır boyunca yaşadığı diktatörlük günlerine geri götürme hakkına sahip olmadığını dile getiren Gannuşi, ülkenin o dönemde çile ve halkın kesimleri arasında oluşan nefretten başka bir şey elde edemediğine dikkati çektiç

AA

Etiketler: Gannuşi, diyalog, çağrı
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