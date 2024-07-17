Gaspçı siyonistlere AB’den yaptırım

Avrupa Birliği (AB), Batı Şeria’daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.

AB Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamada, mülkiyet, eğitim, yaşam haklarının, aile hayatının, din ve inanç özgürlüğünün kötüye kullanılması da dahil olmak üzere Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerinden sorumlu tutulan 5 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, İsrailli yerleşimci Moshe Sharvit ve ona ait “Moshe’nin Çiftliği” isimli kuruluş, Zvi Bar Yosef ve ona ait “Zvi’nin Çiftliği”, Isaschar Manne ve ona ait “Manne Çiftliği”, yerleşimciler Baruch Marzel ve Ben-Zion Gopstein’in listeye alındığı kaydedildi.

AB, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere yaptırım kararını ilk defa 19 Nisan’da almıştı. Halihazırda listede 9 kişi ve 5 kuruluş yer alıyor. Yaptırımlar, varlıkların dondurulması, doğrudan veya dolaylı olarak ekonomik kaynaklardan faydalanılmasının engellenmesi ve seyahat yasağını içeriyor.

İşgal altındaki Batı Şeria’da 451 bin, Doğu Kudüs’te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.