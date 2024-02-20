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20 ŞUBAT 2024 SALI - YIL: 54

Gazze 137 gündür saldırı altında: 29 bin 195 Filistinli şehit edildi

20 Şubat 2024, Salı 14:29
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 137 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 103 Filistinliyi daha öldürdüğü aktarılan açıklamada, saldırılarda ölenlerin sayısının 29 bin 195'e yükseldiği kaydedildi.

Son saldırılarda İsrail güçlerinin 142 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 69 bin 170'e ulaştığı bildirilen açıklamada, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

Batı Şeria'da 20 Filistinliye daha gözaltı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinin ortak açıklamasında, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Kudüs kentindeki baskınlarına devam ettiği belirtildi.

İsrail güçlerinin dünden bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs'ün yanı sıra Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim, Ramallah, Nablus ve Cenin kentlerinde düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 7 bin 120'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 7 Ekim saldırılarına yol açan "operasyonel başarısızlıkları" soruşturma kararı aldı

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısına yol açan operasyonel başarısızlıklar hakkında soruşturma başlatma kararı aldığı bildirildi.

İsrail ordu radyosu, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim saldırılarıyla sonuçlanan operasyonel başarısızlıkların soruşturulması için askeri birimlere talimat verdiğini açıkladı.

Halevi'nin talimatı uyarınca ordunun Operasyonlar Direktörlüğü, Güney Komutanlığı, Gazze Tümeni ve Askeri İstihbarat Müdürlüğünün Birim 8200'ü de dahil olmak üzere ilgili komutanlar, ay sonuna kadar ilgili birimlerinde soruşturmaya başlayacak.

Soruşturmaların, Gazze Şeridi'ne saldırılar devam ederken yapılacağı için bir kaç ay süreceği öngörülüyor.

Ordu içinde yürütülecek soruşturmaların İsrail güçleri için operasyonel sonuçlar çıkarmayı amaçladığı ve ülke yönetiminin politikalarıyla ilgili olmadığı belirtildi.

Hamas'tan Filistinli kadınlara tecavüz vakalarına ilişkin soruşturma talebi

Öte yandan Hamas, İsrail'in Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik rapor edilen "tecavüz, işkence ve cinsel saldırı" gibi insan hakları ihlalleriyle ilgili uluslararası soruşturma açılması çağrısında bulundu. Hamas'ın Telegram hesabından, İsrail güçlerinin, Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik keyfi gözaltılarda rapor edilen tecavüz vakaları ve cinsel saldırı tehditleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) raportörlerinin, "İsrail gözaltılarında Filistinli kadınlara yönelik tecavüz vakalarından endişe duyulduğu" yönündeki beyanına işaret edilerek, "Bu açıklamalar, savaş suçlusu Binyamin Netanyahu ve onun Nazi ordusu liderliğindeki işgal güçlerinin Filistin halkına karşı işlediği soykırım ve etnik temizliğin yeni bir delilidir." ifadeleri kullanıldı.

Filistinli kadınlara yönelik keyfi tutuklama, infaz, ağır darp, gözaltı sırasında yiyecek ve ilaçtan mahrum bırakma, tecavüz, sorgulama sırasında aşağılama gibi ihlaller ve vahşi suçlarından ötürü İsrail hakkında uluslararası soruşturma açılması talep edilen açıklamada, "BM raportörlerinin açıklamalarının, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan soykırım dava dosyasına ek bir belge olarak kabul edilmesi" istendi.

BM raportörleri, dün yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistinli kadın ve kız çocuklarına yönelik keyfi gözaltılarında rapor edilen tecavüz vakalarından ve cinsel saldırı tehditlerinden ciddi endişe duyduklarını bildirmişti.

Açıklamada, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Filistin'de kadın ve kız çocuklarına yönelik bildirilen insan hakları ihlallerinin dehşet verici olduğu belirtilmişti.

AA

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