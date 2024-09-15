Gazze 345 gündür yoğun saldırı altında

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 345 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "3 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 24 Filistinlinin daha öldüği, 57 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 41 bin 206'ya, yaralı sayısının da 95 bin 337'ye çıktığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi. İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı çevresini bombaladı Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Ebu Sarrar Kavşağı çevresini bombaladı. Saldırıda 3 Filistinli ölürken, İsrail askeri araçları da Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik yoğun ateş saldırısında bulundu. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na Suveydan ailesine ait bir evi hedef aldı. Saldırıda en az bir Filistinli öldü, bazıları da yaralandı. İsrail'den Gazze'de evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İHA saldırısı: 5 kişi öldü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki evlerini kontrol etmeye giden Filistinli aileye İsrail ordusuna ait hava aracından saldırı düzenlendiği, saldırıda 5 kişinin öldüği bildirildi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'ndeki Salahaddin Caddesi'nde bir grup Filistinliyi bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Saldırıda 5 Filistinli öldü. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Zeytun Mahallesi'ndeki evlerini kontrol etmek için yola koyulan Filistinli "El-Borno" ailesi Salahaddin Caddesi üzerindeyken İsrail İHA'sının hedefi oldu. İsrail ordusu dün Gazze kentindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Zeytun Şehitleri Okulunu bombalamış, saldırıda 2'si çocuk, 1'i kadın 5 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı. AA

Okunma Sayısı: 236

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.