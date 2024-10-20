Gazze 380 gündür yoğun saldırı altında! Son 24 saatte 84 Filistinli daha İsrail tarafından katledildi!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 380 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin başta kuzeyi olmak üzere çeşitli bölgelerinde "7 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 84 kişinin öldüğü, 158 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 603'e, yaralananların sayısının da 99 bin 795'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 13 Filistinli vefat etti.

Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının AA'ya verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları ve topçularla saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 7 Filistinli vefat ederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda ise 4 kişinin vefat ettiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının verdiği bilgilere göre de Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Batı Şeria'da bir Filistinli, İsrail ordusunun saldırısı sonucu öldü

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Tulkerim kentinde motosiklet kullanan bir Filistinli, İsrail ordusuna ait askeri araçla ezildi.

Ağır yaralanan Filistinli, kaldırıldığı hastanede vefat etti. Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında öldürülen Filistinli sayısı 758'e yükseldi.

Batı Şeria'da İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında çatışma çıktı

Filistinli aktivistler ve Hamas'a bağlı Aksa'nın Sesi radyosunun sosyal medya hesabından yayımlanan görüntülerde, Cenin kentinin batısındaki askeri kontrol noktasında İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında çatışmaların yaşandığı görüldü.

Çatışmalarda ölü veya yaralı olduğuna dair henüz açıklama yapılmadı.

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 30 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın El Halil, Ramallah, Nablus, Cenin, Eriha ve Selfit kentleri ile Kudüs'e düzenlediği baskınlarda aralarında eski tutukluların da bulunduğu en az 30 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin tehdit edildiği aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 300'ü aştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 165'i çocuk 759 kişi vefat etti.