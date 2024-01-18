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19 OCAK 2024 CUMA - YIL: 54

Gazze’de 7 bin kişi halen enkaz altında

18 Ocak 2024, Perşembe 23:44
Hamaslı yetkili, Gazze Şeridi’nde İsrail ordusu saldırılarında yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan toplamda 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğunu belirtti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda şu ana kadar yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan toplamda 7 bin kişinin halen enkaz altında olduğunu ve hava saldırıları nedeniyle çıkarılamadıklarını söyledi. Hamdan, Hamas’ın Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki ofisinde İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki saldırıları ve bölgedeki insani durum hakkında açıklamalarda bulundu. İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi’ndeki insanı durumu kelimelerle ifade etmenin mümkün olmadığını belirten Hamdan, “Nazi (İsrail), Gazze Şeridi’ndeki 2 milyondan fazla Filistinliye karşı sistematik bir şekilde yürüttüğü açlık ve susuzluk savaşını, gıda ve yakıt girişini engelleyerek sürdürüyor. 800 binden fazla Filistinli gerçek bir kıtlık içerisinde yaşıyor. “ ifadelerini kullandı. 

Yüzde 70’i kadın ve çocuk

Usame el-Hamdan, Gazze’de gerçek bir trajedinin yaşandığını ve 400 bin kişinin yerinden edilme sonucu kaldıkları kalabalık yerlerde bulaşıcı hastalıklara yakalandığını, yerlerinden edilen Filistinlilerin gıda, su, ilaç ve barınma gibi temel ihtiyaçlardan yoksun bir şekilde yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında yaralanan sivillerin sayısının 61 bine yükseldiğini vurgulayan Hamdan, şunları kaydetti: “Yüzde 70’i kadın ve çocuklardan oluşan 7 binden fazla kişi enkaz altında kayıp. Sivil savunma ve kurtarma ekipleri, İsrail’in rastgele hava saldırıları ve yakıt yokluğu yüzünden enkaz altında kalanları çıkaramadı.”

AA

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