'Gazze’de ateşkes Trump’a ayarlı'

İngiliz medyasına konuşan ve müzakerelere katılan üst düzey bir Filistinli yetkili, ateşkes görüşmelerinin “belirleyici ve son aşamada” olduğunu bildirdi.

İsrail medyası da Tel Aviv’in anlaşmayı bu ay içinde sonuçlandırmaya çalıştığını ve anlaşmanın ABD Başkanı seçilen Donald Trump’ın göreve başlayacağı 20 Ocak’tan önce yürürlüğe girebileceğini belirtti. Filistinli yetkili, Gazze’de tutulan rehinelerin ilk 45 gün içinde serbest bırakılmasını, İsrail güçlerinin şehir merkezlerinden, sahil yolundan ve Mısır sınırı boyunca uzanan stratejik şeritten çekilmesini öngören üç aşamalı bir planın ana hatlarını çizdi. Yetkili, ilk aşamada, yerinden edilmiş Gazzelilerin bölgenin kuzeyine dönebilmeleri için bir mekanizma kurulacağını söylerken, ikinci aşamada kalan rehinelerin serbest bırakılacağını ve askerlerin geri çekileceğini, üçüncü aşamada ise savaşın sona ereceğini belirtti. Ankara - Anka

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