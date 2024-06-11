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11 HAZİRAN 2024 SALI - YIL: 55

Gazze’de binaların yarısından fazlası yıkıldı

11 Haziran 2024, Salı 00:06
BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), sosyal medya hesabından Gazze’deki duruma ilişkin bir açıklama yayımladı.

Saldırılar Gazze ekonomisini de yıktı

 

Açıklamada, Gazze’deki yıkımın tarif edilemez boyutlarda olduğu ve bölgedeki binaların yarısından fazlasının yıkıldığı belirtildi. İsrail saldırılarının neden olduğu enkazın kaldırılmasının yıllar süreceği belirtilen açıklamada, “Bu savaşın psikolojik travmasından kurtulmak ise daha uzun zaman alacak” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, Gazze’de yaşanan acıların son bulması gerektiği vurgulanarak, acil ateşkes çağrısı yapıldı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nin 24 Mayıs’taki açıklamasına göre, İsrail ordusu 7 Ekim’den bu yana Gazze’de 77 bin ton patlayıcı kullandı. Bu saldırılar sonucunda 87 bin konut tamamen yıkıldı ve toplamda 297 bin konut oturulamaz hale geldi. BM, Gazze’deki enkazın kaldırılmasının 14 yıl sürebileceğini belirtti.

AA

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