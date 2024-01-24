Gazze’de cehennem koşulları sone ermeli

24 Ocak 2024, Çarşamba 19:45
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı “cehennem koşullarının” sona ermesi çağrısında bulundu.
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Sadece 3 ayda Gazze’de, her 10 kişiden 7’sinin kadın ve çocuk olduğu 25 bin kişinin öldüğünü kaydeden Ghebreyesus, Gazze’de 1,7 milyon kişinin yerinden edilmesi ve yaşayacak güvenli bir yerinin olmamasının “tamamen bir trajedi” olduğunu belirtti. “Gazze’nin kuzeyinde hastanelerin yalnızca 3’te 1’i zar zor çalışır durumda.” ifadesini kullanan Ghebreyesus, “(Gazze’de) Siviller ve sağlık çalışanlarının yaşadığı bu cehennem koşulları sona ermeli. Derhal ateşkes.” ifadelerine yer verdi.
AA
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