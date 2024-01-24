Gazze’de cehennem koşulları sone ermeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’deki sivillerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı “cehennem koşullarının” sona ermesi çağrısında bulundu.

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