Gazze’de kalıcı çözüme acil ihtiyaç var

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, “Gazze Şeridi’nde dökülen kanların ve devam eden şiddet eylemlerinin, kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlattığını” söyledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bin Ferhan, İngiltere’nin Cambridge kentinde düzenlenen 14. Körfez Araştırma Forumu’na “video konferans” aracılığıyla katıldı. Bin Ferhan, forumda yaptığı konuşmada, “Gazze’de devam eden şiddet ve dökülen kan, çatışmanın ağır insani kayıplara neden olduğunu ve kalıcı bir çözüme acil ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.” dedi. Bin Ferhan konuşmasında ayrıca “egemenliği tanınmış, yaşayabilir bir Filistin devleti kurmanın acil ihtiyacını” vurguladı. AA

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