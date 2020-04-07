Gazze’de salgın riski büyüyor

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde 13 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle, halk salgının yayılma riski endişesine büründü.

Gazze'deki karantina merkezinin 13 vakanın tespit edildiğini ilan etmesiyle, yıllardır abluka altındaki bölgede, salgının yayılması endişesi baş gösterdi.

Daha önce önlem olarak okullar kapatılmış ve çalışan memur sayısı düşürülmüştü.

Hareketliliğin önemli ölçüde azaldığı sokaklarda şimdi yalnızca annelerinin uyarılarına aldırmayarak oynayan çocukların ve temizlik maddesi satan satıcıların sesleri duyuluyor.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Gazze’de çok sayıda aile marketlere giderek gıda alışverişi yaptı. Ancak, birçok insan hakları kuruluşunun yüzde 54’ünün fakirlik sınırında olduğunu belirttiği Gazze'de, bir kesim ise alışverişleri uzaktan izlemek zorunda kalıyor.

Gıda maddelerinin yanı sıra temizlik malzemeleri ve dezenfektanlardaki tüketiminin yoğun olması, fiyatlara henüz yansımadı.

Temizlik malzemeleri fiyatlarında ufak bir hareketliliğin yaşanmasının ardından yapılan şikayetlerle yetkili makamların aldığı önlemlerin sonuç getirdiği gözleniyor.

Korku hali

Filistinli aileler, salgından korunmak için elbiselerine dezenfektan sıkıp güneşte bekleterek salgından korunmaya çalışıyor.

Gazze'de gençlerin toplanarak vakit geçirdiği kahvehaneler, kapatıldı.

Camiler, kapılarını 2 haftalığına cemaate ve Kuran eğitimine kapatarak yalnızca ezan okumaya başlandı.

Nikah törenlerinde kutlamaların sosyal medya ve telefonlar aracılığıyla yapıldığı Gazze'de, yüzlerce kişinin katıldığı düğünlerin yerini birkaç kişinin evlere tebrik ziyaretleri aldı.

Sivil toplum görevlileri, belediye ekipleri ve gönüllüler, halkın toplu halde bulunduğu kamu kuruluşları, pazar ve market gibi yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları ve halkı bilinçlendirme kampanyaları yürütüyor.