"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2020 SALI - YIL: 51

Gazze’de salgın riski büyüyor

07 Nisan 2020, Salı 17:11
İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nde 13 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edilmesiyle, halk salgının yayılma riski endişesine büründü.

Gazze'deki karantina merkezinin 13 vakanın tespit edildiğini ilan etmesiyle, yıllardır abluka altındaki bölgede, salgının yayılması endişesi baş gösterdi. 

Daha önce önlem olarak okullar kapatılmış ve çalışan memur sayısı düşürülmüştü.

Hareketliliğin önemli ölçüde azaldığı sokaklarda şimdi yalnızca annelerinin uyarılarına aldırmayarak oynayan çocukların ve temizlik maddesi satan satıcıların sesleri duyuluyor.

Yaklaşık 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı Gazze’de çok sayıda aile marketlere giderek gıda alışverişi yaptı. Ancak, birçok insan hakları kuruluşunun yüzde 54’ünün fakirlik sınırında olduğunu belirttiği Gazze'de, bir kesim ise alışverişleri uzaktan izlemek zorunda kalıyor.

Gıda maddelerinin yanı sıra temizlik malzemeleri ve dezenfektanlardaki tüketiminin yoğun olması, fiyatlara henüz yansımadı.

Temizlik malzemeleri fiyatlarında ufak bir hareketliliğin yaşanmasının ardından yapılan şikayetlerle yetkili makamların aldığı önlemlerin sonuç getirdiği gözleniyor.

Korku hali

Filistinli aileler, salgından korunmak için elbiselerine dezenfektan sıkıp güneşte bekleterek salgından korunmaya çalışıyor.

Gazze'de gençlerin toplanarak vakit geçirdiği kahvehaneler, kapatıldı.

Camiler, kapılarını 2 haftalığına cemaate ve Kuran eğitimine kapatarak yalnızca ezan okumaya başlandı.

Nikah törenlerinde kutlamaların sosyal medya ve telefonlar aracılığıyla yapıldığı Gazze'de, yüzlerce kişinin katıldığı düğünlerin yerini birkaç kişinin evlere tebrik ziyaretleri aldı.

Sivil toplum görevlileri, belediye ekipleri ve gönüllüler, halkın toplu halde bulunduğu kamu kuruluşları, pazar ve market gibi yerlerde dezenfeksiyon çalışmaları ve halkı bilinçlendirme kampanyaları yürütüyor.

 

AA

Etiketler: Gazze, salgın, risk
Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    7.4.2020 18:04:50

    Şu mübarek gün ve saatler hürmetine,sabi,piri fani ve masumlar hürmetin,sevdiğin kullar hürmetine,iki cihan serveri efendimiz SAV.hürmetine sen medeet eyle kardeşlerime rabbim. Dertlerine deva,hastalarına şifa,bunalmışlara felah ver rabbim.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Berat Albayrak'tan 'nakdi yardım' açıklaması

Trump Dünya Sağlık Örgütünü eleştirdi

Son 24 saatte 76 vatandaşımız koronavirüsten vefat etti

'Dört kişilik bir ailenin mutfak masrafı 2 bin 341 lira'

TBMM'de maskeli oturum

"Semptom göstermeyen vaka çok olunca maske takmayı önerdik"

DSÖ: Önlemler erken kaldırılmamalı

İBB Bilim Kurulu'ndan 8 öneri

Hazine 6,2 milyar lira borçlandı

ABD'de koronavirüsten 1339 kişi daha öldü

Zarif: Trump'tan sadaka istemiyoruz

Gazze’de salgın riski büyüyor

Benzinde 5 kuruş indirim

Yurt genelinden sevindiren haberler

WhatsApp, yanlış bilgilendirmeyi sınırlandırıyor

'Evde kal' çağrısı büyük oranda karşılık buldu

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden gençlere para cezası

Roketsan tesislerindeki patlamaya ilişkin açıklama

Dünya genelinde ölü sayısı 75 bini geçti

Bilim Kurulu ikinci kez video konferans aracılığıyla toplandı

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

Demokrasiyi tekrar inşa etmek için
Süleyman KÖSMENE

Bugün beraatımızı alabilecek miyiz?
Risale-i Nur'dan

Leyle-i Beratınızı ruh u canımızla tebrik ederiz
Genel

Musibetlere karşı dua vakti: Ya Şafi kusurumuzu affet
Faruk ÇAKIR

Neler değişecek?
Said YÜKSEKDAĞ

Ramazan ayının müjdecisi Berat Gecesi
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Savaştan beter olur
Genel

Bari çocukları serbest bırakın
Ahmet BATTAL

Fikir hürriyeti ve TCK. 216

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.